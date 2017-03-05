陳冠霖不畫素描隱情曝光！曾畫百幅「遺照」有陰影

陳冠霖出台語專輯，老婆小孩都助陣。（林淑娟攝）

陳冠霖曾想幫兒子畫鋼鐵人畫作，因為有陰影所以沒完成。（林淑娟攝）

陳冠霖從小愛畫畫，近年都是為了公益而畫。（林淑娟攝）

陳冠霖與老婆想要為兒子領養個弟弟或妹妹。（林淑娟攝）

陳冠霖學兒子傑布表情相當逗趣。（林淑娟攝）

陳冠霖5日帶妻兒一起現身宣傳台語新專輯《瀟灑男兒》，並出示多幅他為公益而畫的作品，他老婆謝欣誼透露，多年前曾央求陳冠霖像《鐵達尼號》男主角般幫她畫素描，對方卻拖了10幾年都沒畫，事隔許久，陳才說出真相。原來，從小讀美術班的他，高中3年暑假打工，都是專門幫往生者畫遺照，畫超過百張，從此心裡有了陰影，連日前被兒子傑布要求畫一張他變鋼鐵人的畫作，他也畫一半就因為害怕而無法完成。

陳冠霖說，當時他每畫一幅遺照就可以賺800元，一天可以畫兩幅，覺得可以賺錢又對自己的畫功有幫助，「就是要拿著兩吋大頭照，畫出黑白遺照，而且這種畫，就是要畫出對方和你四目交接的感覺。」多年來常有朋友希望他幫畫素描，他總是難以啟齒，連老婆也是認識很久以後才知道原因。

他與老婆當年以試管嬰兒方式生下兒子傑布，已8歲的傑布可愛模樣有如「小版劉以豪」，為了想給兒子添個伴，他與老婆又做了兩次試管嬰兒都失敗，期間甚至發生過子宮外孕大出血。兩人也去小琉球的觀音廟求子，求來的花已變成乾燥花，傑布常常盯著乾燥花問：「妹妹怎麼還不來？不是要給我妹妹嗎？」他還可愛地幻想說，乾燥花會長出一顆小桃子，妹妹就會從桃子裡蹦出來，一旁的陳冠霖聽了笑說：「你說的是桃太郎吧！」他與老婆目前考慮領養。

傑布平常說起話來古靈精怪，像個小大人，桃花比爸爸還要旺的他，還跟媒體記者細數他之前如何被女同學狂追、狂親，現在還有一個美國籍的「女朋友」。他和把拔以兄弟相稱，他說自己是哥哥、爸爸是弟弟。前幾天知道自己要在媒體曝光，他很害怕，他指著爸爸、媽媽說自己有「陰影」：「我怕別人知道我是你們的小孩後，你們會被綁架！因為你們有錢，我沒有錢！」童言童語笑翻大家。

(中時)