逃過安樂死命運 畸形狗畢卡索重獲新生

美國有1隻10個月大的幼犬因臉部畸形扭曲變形而被取名「畢卡索」，不討喜的外表讓許多飼主退避三舍，所幸數個月後，畢卡索終於獲得重生機會，長相特殊的牠如今在網路爆紅。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，畢卡索（Picasso）是柯基和比特犬混種的米克斯，誕生於私人繁殖場，但牠的臉部有些歪斜，鼻子歪向右側，下鄂則偏向左側。

畢卡索有多顆牙齒也外露至嘴巴上方，相較於一般犬隻，不正常的五官讓牠進食相當困難。

這意味牠的長相難以受到上門挑選寵物的飼主青睞，因此被送至加州一處收容所。

儘管畢卡索本性善良，繁殖場人員仍將牠送到弗瑞斯諾（Fresno）附近的波特維爾收容所（Porterville Animal Shelter），這裡的狗狗若沒人認養，幾週後就會接受安樂死。

畢卡索和另1隻遭主人棄養的狗兒巴伯羅（Pablo）原已在處死名單上，所幸俄勒岡州動物救援組織Luvable Dog Rescue見到牠們後決定伸出援手，救出無人認養的畢卡索和巴伯羅，盼能為牠們找到新家。

畢卡索獲救後，將接受臉部整型手術，移除突出嘴外的部分牙齒。（譯者：中央社劉文瑜）1060305

(中央社)