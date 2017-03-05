邱澤險得厭食症！靠「毒雞湯」找促咪走過喪父痛

邱澤、柯佳嬿再度合體出席活動。（陳俊吉攝）

邱澤、柯佳嬿再度合體出席活動。（陳俊吉攝）

品牌老闆是粉絲，促成邱澤、柯佳嬿再度合體出席活動。（陳俊吉攝）

邱澤、柯佳嬿再度合體出席活動，兩人準備出場。（陳俊吉攝）

邱澤、柯佳嬿再度合體出席活動。（陳俊吉攝）

邱澤去年10月突遭逢喪父之痛，他為父親辦完後事，隨即忍悲飛往雲南西雙版納拍新戲《讓我聽懂你的語言》，期間一度每天只嗑1根香蕉、吞2顆維他命而暴瘦，朋友都擔心他罹患厭食症。該劇上月底殺青，他5日與老戰友柯佳嬿合體出席活動，皮膚黑了一圈、臉上笑容也回來了，他坦言這段時間常看「心靈毒雞湯」這種充滿反差的「促咪」短文，用好笑、幽默來紓壓，也不太看那些負面言論影響心情。

不過，他才休息一個星期，下週二又要飛往吉林的長白山拍電影《單板廚神》，飾演一個滑雪兼廚藝高手，他笑說自己最近好像在經歷「冰火五重天」，因為現在的雲南已經是穿短袖，之前他在片場還會乾脆打赤膊，但長白山仍是零下10度低溫。可怕的是，他這次要演滑雪高手，但其實滑雪經驗是零，連身旁的柯佳嬿都說自己滑過一次，自嘲是「菜鳥」的他，還被整個冬天都在滑雪的同門師姐賈永婕譏笑：「蛤？你沒有滑過雪？」逼得他只得故意說「我太忙」。

他的經紀人日前到東北滑雪摔到變跛腳、臉淤青擦傷，讓他更膽顫心驚，因此提前一周出發去接受滑雪特訓，不過曾是排球國手的他天生運動神經發達、平衡感好，大家似乎也不太擔心。他說自己肯定會摔，但會好好保護自己，為了好好拍戲，絕對不會讓自己受傷。

粉絲期待他與柯佳嬿三度合作，甚至希望叫好叫座的《必娶女人》拍續集，默契超好的兩人都說不排斥，也很期待能遇到精彩的劇本再合作。

(中時)