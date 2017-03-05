Lulu高歌送祝福 Ｑ將一聽立刻起身走出攝影棚

黃子佼帶Lulu上張小燕《小燕有約》。（TVBS）

黃子佼帶Lulu上張小燕《小燕有約》，作勢脫衣力挺。（TVBS）

《小燕有約》6日起在TVBS播出，首播就是黃子佼帶徒弟Lulu來拜見「師祖」張小燕。愛唱歌的Lulu現場高歌送上祝福，結果原本呼呼大睡的「小燕姐隨扈」柴犬Ｑ將，超級不賞臉，當場起身、頭也不回地走出棚內，只見Lulu表情一陣尷尬，現場哄堂大笑。

黃子佼為了力挺恩師，黃子佼二話不說寬衣解帶，直呼：「為了收視率，脫了！衝了！」卻被張小燕當場提醒：「我們節目在新聞頻道喔。」而身為徒孫的Lulu為表重視，特別蹬上3吋高的金鐘戰鞋，卻被嘲諷「難道不知道我們家族的身高嘛！」更因屢站不穩，頻讓「師祖」張小燕攙扶，逗得張小燕沒好氣地說：「怎麼上節目還要扶你啊！」

黃子佼憶起與張小燕的師徒情緣，他說，當初為了見偶像一面，像個跟蹤狂似地跑遍張小燕主持的各大節目，之後有機會跟著她一起合作主持，這樣的情分，一晃眼就近卅年，他笑說：「世界上應該沒有一對師徒，可以合作這麼長的時間！」不過，張小燕卻語帶玄機說「我知道黃子佼對我是有點不滿的」。

原來，兩人雖情同母子，卻又是君子之交淡如水的互動模式，合作近卅年，一起吃飯的次數不到100次，現在一年可能就見面吃兩次飯，黃子佼形容：「跟LuLu一個月的見面次數都不只2次！」他總覺得恩師常有事卻不跟他說，張小燕語重心長表示：「就是因為知道你很多朋友，大家會問，不跟你說是不希望你說謊。」愛徒之心、表露無疑。

話鋒一轉，張小燕說，黃子佼當初很排斥被當丑角，只見黃子佼雙手一攤無奈地說：「我覺得自己是偶像，和小虎隊站在一起就是現在的F4！可惜身邊卻總是圍繞卜學亮等人。」此話一出，笑翻在場眾人。

黃子佼對徒弟Lulu讚譽有加，他說，印象最深刻的是，曾經要LuLu看完台北電影獎後，寫兩百字心得報告，原本抱著開玩笑的心態，想不到一周後，LuLu乖乖交出心得報告。他不諱言自己是屬於一個比較囉嗦的師父，希望用強大的言教，讓LuLu盡量少走冤枉路。

說到黃子佼囉嗦話題，張小燕心有戚戚焉地回應，以前黃子佼若是在電話答錄機留言跟她溝通事情，往往都會說到15分鐘全滿，此時Lulu卻冷不防地說：「但現在通訊軟體沒有時間限制!要講多長就多長!」錄影尾聲，Lulu更特別送上親手做、象徵師徒三人人偶的音樂盒，並強調「自己的人偶比師父黃子佼大」，不顧輩分地笑說：「因為恁會老，阮會大(台語)！」音樂盒在遞給黃子佼時，上方人偶意外跌落，兩人顧不得錄影進行，蹲坐在地手忙腳亂地組裝，也讓黃子佼不斷驚呼：「這是什麼預兆啊！」

(中時)