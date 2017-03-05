德羽賽周天成封王 我國金包銀
德國羽球公開賽5日男子單打冠軍戰上演「台灣內戰」，由「台灣一哥」周天成碰頭4強撂倒中國大陸名將諶龍的國內好手王子維，周天成最終21比16、21比14直落二擊敗王子維，摘德羽賽首冠，這也是我國首度在德羽賽「金包銀」。
王子維前役擊敗奧運、世錦賽金牌諶龍，生涯首闖德國羽球公開賽冠軍戰。不過世界排名第25的王子維，過去面對「台灣一哥」周天成兩戰都告負，此役同樣打得艱辛開賽就苦苦追趕，首局周天成打出10比5開局，21比16先下一城。
次局王子維開局一度取得領先，但世界排名第9的周天成隨後穩住陣腳，13比12後打出8比2攻勢，最終直落二21比16、21比14封王，一圓去年與冠軍擦肩遺憾，這也是周天成生涯第5座黃金大獎賽冠軍，22歲的小將王子維雖然屈居銀牌，不過銀牌同樣創下生涯黃金大獎賽新猷。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。