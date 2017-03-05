德羽賽周天成封王 我國金包銀

我國羽球男單好手周天成德羽賽封王。（本報資料照／杜宜諳攝）

德國羽球公開賽5日男子單打冠軍戰上演「台灣內戰」，由「台灣一哥」周天成碰頭4強撂倒中國大陸名將諶龍的國內好手王子維，周天成最終21比16、21比14直落二擊敗王子維，摘德羽賽首冠，這也是我國首度在德羽賽「金包銀」。

王子維前役擊敗奧運、世錦賽金牌諶龍，生涯首闖德國羽球公開賽冠軍戰。不過世界排名第25的王子維，過去面對「台灣一哥」周天成兩戰都告負，此役同樣打得艱辛開賽就苦苦追趕，首局周天成打出10比5開局，21比16先下一城。

次局王子維開局一度取得領先，但世界排名第9的周天成隨後穩住陣腳，13比12後打出8比2攻勢，最終直落二21比16、21比14封王，一圓去年與冠軍擦肩遺憾，這也是周天成生涯第5座黃金大獎賽冠軍，22歲的小將王子維雖然屈居銀牌，不過銀牌同樣創下生涯黃金大獎賽新猷。

(中時電子報)