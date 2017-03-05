印航班環球一周 從機師到地勤全是女性

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印度航空公司（AirIndia）表示，他們以採用全女性工作人員的班機環繞世界1周，是全球首創紀錄。

美聯社引述印度新聞信託社（Press Trust of India）今天報導，此班機上月27日從新德里飛越太平洋到達舊金山，本月3日再飛越大西洋回到新德里。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，從機師到客艙人員，甚至所有與此班機相關工作人員，包括報到櫃台與其他地勤人員、航管員，全都是女性。

根據報導，印度國營印度航空公司已向金氏世界紀錄（Guinness World of Records）發出申請，要求認定這項事蹟。

將在8日於新德里降落的這架班機，是國際婦女節（International Women's Day）慶祝活動的一環。（譯者：中央社廖禹揚）1060305

(中央社)