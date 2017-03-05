打工一個月就被fire！張軒睿：覺得好挫折！

張軒睿出席校園就業博覽會。（三立）

「狼王子」張軒睿5日現身校園就業博覽會，暢談個人找工作經驗以及給職場新鮮人的建議。其實，張軒睿進演藝圈算是一帆風順，在台灣首部作品《狼王子》就出任男主角，但私下的他也曾在打工階段碰壁，還有過打工一個月就被fire的慘痛經驗。

張軒睿回憶，當時是他第一次外出打工，所以傻傻的，根本搞不太清楚該有怎樣的反應及處理事情的態度，當時店長在忍了一個月後，就把他fire了。說到這他傻笑說：「對我來說那次有點挫折，但也讓自己知道做事不能被動，一定要主動一些，並且不懂就多問、多想，知道自己要做什麼最重要。 」

進入現在的經紀公司前，張軒睿也曾經到其他節目試鏡過，但那時一樣是傻傻的不懂公開表現自己，被說成「你沒有才藝，不合格」，就沒被錄取out了，他總結建議大家要多把自己的強項表現出來，主動一些，太被動是不會加分的。

加入演藝圈時張軒睿也發生過好笑的事，因為之前一直聽說演藝圈有所謂的「潛規則」，但他完全搞不清這是怎麼回事，後來他在上海拍戲時，有天在等戲空檔時，一位演員前輩突然跟張軒睿說：「小白啊，找一天有空的時候你來我房間，我想跟你說一些關於表演的事！」當下張軒睿沒想太多，就很開心的回說好，之後離開拍戲現場後他才表示自己快被嚇死了，心想這該不會是所謂的「潛規則」吧，然後他就偷偷去問其他哥哥姊姊們該位前輩是怎樣的人，得到的回答都是說前輩很正派啊，還是學校教授，這讓他才比較不怕，後來他就真的去了，前輩也真的跟張軒睿分享了很多表演經驗，反而變成了他的戲劇演出老師，這難忘經驗讓他覺得很搞笑。

張軒睿也是Vidol自製威劇《我的未來男友》男主角，該劇將於五月上架。

(中時)