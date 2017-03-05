HBL》伯樂與千里馬的相遇 黃萬隆：一大樂事

松山高中黃萬隆與高國豪賽後相擁，為三年合作畫下句點。（林宋以情攝）

本屆勇奪HBL男子組MVP的松山高中高國豪，拿下他HBL生涯第2座MVP，回顧當初，桀驁不馴的他，卻意外選擇進入「綠色神盾」松山高中，一度讓人擔心「白髮教頭」黃萬隆與高國豪的磨合，但兩人用了3年時間，在他們合作的最後一戰，擊敗南山高中打出代表作，不但奪下隊史第5冠，更對兩人意義非凡。

「我心裡有好多話想跟教練說，卻說不出來！」高國豪賽後右手握拳，猛捶心口，他回想過去三年在松山高中的努力過程，有滿滿的收穫，不只是球場上的球技，更多的是球場下的生活管理，他感性地說：「我不知道該怎麼感謝他，我只能在未來的路上繼續加油，用更好的表現來回饋教練。」

執教松山高中超過20年的黃萬隆，個性鮮明與風格強悍是他的正字標記，當初找來外界認為不好管理的高國豪，許多人都不看好兩人的合作，但他們合作3年勇奪2冠，證明了兩人當初的選擇都是正確的，黃萬隆說：「找來國豪，成為我不一樣的挑戰，能帶領他，是我教練生涯一大樂事。」

黃萬隆強調，手上帶領一個才華洋溢的球員，要讓球員進步的同時，又要如何能給他犯錯的空間，「國豪容易爆衝，要怎麼帶領他。」黃萬隆感性地說：「他來松山，我從未認為會埋沒他的天分，他在場上的領導能力，這三年他絕對有進步。」

黃萬隆感性誇著球員，但他不改教練嚴厲的一面，針對高國豪即將赴美繼續籃球路，「國豪還不夠好，因為沒有三連霸，大學還有更多挑戰，他必須要持續努力，必須要更謙虛、生活管理更好、要念書、要讀英文，這樣他才有未來。」他灑脫放手，卻又細細叮嚀，兩人的師徒情誼令人動容。

(中時電子報)