HBL男子 松山技壓南山獲隊史第5冠

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高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽，松山高中的高國豪轟下全場最高的38分，助隊以74比62技壓南山高中，榮獲隊史第5冠，也彌補上季冠軍賽輸給南山的遺憾。

一開賽「雙山」都用嚴密的防守伺候對方，首節兩隊都形成5犯加罰狀態，松山的呂蔡瑜倫還在首節就陷入3次犯規麻煩。

不過松山的高國豪進攻火力沒有減弱，一次背後換手運球切入高拋，讓滿場球迷驚呼連連，松山在他的率領下，上半場以34比20領先。

下半場高國豪手感不減，接連的三分球破網後，自己不斷的在場中嘶吼振奮，前3節就攻下30分，也幫助球隊漸漸拉開比分，順利領先終場。

松山的高國豪全場38分11籃板3助攻2抄截，另一名後衛陳宏哲16分8籃板6助攻3抄截，帶給南山不小的傷害；南山李家慷攻下18分，但另一名主力陳又瑋僅得10分，火力遭到壓制，無緣2連霸。1060305

(中央社)