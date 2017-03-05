松山HBL奪冠 黃萬隆：不想再輸一次
HBL松山高中今天在一路領先的情況下，擊敗南山高中，拿下男子組冠軍，賽後松山教練黃萬隆說，賽前只交代球員做好該做的事，但他唯一的希望是「不要再輸一次」。
105學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰、冠軍戰今天在台北小巨蛋進行，男子組冠軍戰由南山高中出戰松山高中。
松山今天在高國豪兩分球11投8中，命中率高達7成3，並砍進4記外線，轟下38分的帶領下，開賽後就一路領先，最終以74比62擊敗南山，報了去年冠軍戰落敗的一箭之仇，也歡喜抱回今年的冠軍。
松山教練黃萬隆表示，去年敗給南山，經過365天的努力，終於又回到冠軍戰，這次賽前只希望不要再輸南山一次，但他只交代球員做好該做的事、全力以赴、專心做好自己。
針對高國豪今天的表現，黃萬隆說，高國豪第1節太緊張，他交代高國豪要「打自己的球」，很高興高國豪第2節起真的打出屬於自己的球，這次冠軍是「高國豪的冠軍」、是「高國豪與松山的冠軍」，也希望高國豪畢業後，繼續追尋下個屬於自己的籃球夢。
對於松山找回失去的冠軍，未來是否尋求連霸，黃萬隆說，球員會畢業，但教練不會，拿下冠軍後，接下來面對新的球員，仍有許多的挑戰，他會在下一個365天，再創造另一個屬於HBL的故事。1060305
(中央社)
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