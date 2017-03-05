高中才打甲級 普門羅培甄榮獲MVP

「面具女俠」羅培甄今天在HBL女子冠軍戰狂轟30分，幫助普門以74比58擊退永仁，收下隊史第2冠，並榮獲MVP，但其實她是乙級出身，高中才嘗到甲級強度。

175公分專司前鋒的羅培甄來自花蓮，國中就讀礁溪國中，在她國一那年，礁溪國中以黑馬之姿奪下國中乙組女子冠軍，但卻爆出有球員資格不符，最終被高中體總取消冠軍，並禁賽1年。

當時羅培甄的籃球之路才正要開始，卻對未來感到迷惘，所幸礁溪國中和普門高中有建教合作，羅培甄後來轉到普門高中國中部，因為規則必須停賽1年，因此直到高一才嘗到甲級的強度。

今天普門在第3節尾聲小遇亂流，一度被永仁追成41比51，不過靠著羅培甄的壓哨球，以55比41進入第4節，讓全隊吃下定心丸。

羅培甄認為，那一球算是提升士氣的關鍵，她也透露，隊友劉昕妤在中場休息時告訴她，「下半場交給你囉。」羅培甄也想過，只要自己表現好、做好本分，MVP應該就是她了。

歷經禁賽、轉校，羅培甄今天才拿到生涯第1個冠軍，加上普門去年因為食物中毒，在4強賽表現失常，如今捲土重來榮獲隊史第2冠，羅培甄說，「真的很開心。」1060305

(中央社)