2萬皮衣謊報2千！ 侯昌明爆曾雅蘭「作假帳」
夫妻相處難免會吵架，日前莎莎主持八大綜合台《WTO姐妹會》討論到「錢」是夫妻最容易吵架的原因，讓來賓侯昌明很有感觸，忍不住爆料老婆曾雅蘭「花錢不看價錢」，還會「作假帳」，曾買2萬元的皮衣卻謊報2千元，一旁的曾陽晴笑說：「只有你這個笨蛋會相信！」笑翻全場。
節目中，原本曾雅蘭控訴老公侯昌明「愛問多少錢」，讓她感到困擾，不料，卻遭侯昌明反控「買東西不看價錢」。侯昌明說，老婆有一次光買水果就花費達4、5千元，讓他不敢置信、追問買芭樂價格，曾雅蘭還想呼攏過去：「芭樂很甜耶…」但在侯昌明不斷逼供下，她才翻出收據、驚覺一顆芭樂竟要價90元！而曾雅蘭也趕緊替自己找台階下：「便宜的不甜，你(侯昌明)又不吃！」澄清花錢不手軟都是為了老公。
結婚已經逾15年的兩人，對於吵架的時機相當有默契，約定好不在孩子面前吵架，因此，當夫妻兩人快吵架的時候，曾雅蘭只要一個挑眉暗示侯昌明：「注意一下」侯昌明就會立刻暫時「忍氣吞聲」、把怒氣先收起來，讓一旁的曾陽晴大讚，是避免吵架失去理智的好方法。
(中時)
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