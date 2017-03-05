習近平：上海作改革排頭兵
央視新聞報導，大陸國家主席習近平5日參加第十二屆全國人大五次會議上海代表團審議時強調，解放思想、勇於擔當、敢為人先，堅定踐行新發展理念，深化改革開放，引領創新驅動，不斷增強吸引力、創造力、競爭力，加快建成社會主義現代化國際大都市。
在聽取代表發言後，習近平表示，國際環境複雜多變，經濟下行壓力較大，希望上海繼續當好改革開放排頭兵、創新發展先行者的要求，在深化自由貿易試驗區改革上有新作為，在推進科技創新中心建設上有新作為，在推進社會治理創新上有新作為，在全面從嚴治黨上有新作為。
習近平說，要努力把上海自由貿易試驗區建設為開放和創新融為一體的綜合改革試驗區，成為服務國家「一帶一路」建設、推動市場主體走出去的橋頭堡。以及做好上海國際金融中心和科技創新中心的聯動、推動人才政策創新突破和細化落實，走出一條符合超大城市特點和規律的社會治理新路子等。
(旺報)
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