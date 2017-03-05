春秋戰國船棺墓群成都出土 規模龐大

我要評比

在經過近一年的考古勘探後，成都發現了近200座春秋至戰國時期的船棺墓群，並有上千件文物出土，堪稱「地下青銅器寶庫」。

新華社報導，成都市青白江區大彎鎮雙元村內，密集分布著大小不一的長方形豎穴土坑墓。墓坑大部分為南北向，少量為東西向，大部分墓葬葬具為船棺。

截至目前，共發掘清理墓葬180座，規模為近年來罕見。墓群年代跨度200多年，從春秋晚期延續至戰國中晚期，出土的隨葬品中有大量的青銅器、陶器、漆木器、玉石器。

其中，出土青銅器的數量多達540餘件，且保存完整，紋飾精美，包括兵器、容器、工具、飾件等，讓人領略到古蜀文明的豐富多彩。另有少量青銅容器風格與楚文化青銅器風格接近。

專家認為，從金沙遺址、商業街船棺葬、青白江雙元村春秋戰國墓群，到前不久剛公布的蒲江戰國船棺墓群，為研究古代巴蜀地區的歷史文化、生活喪葬習俗及春秋戰國時期諸侯國間的交融等提供了重要研究資料。1060305

(中央社)