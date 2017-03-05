春秋戰國船棺墓群成都出土 規模龐大
在經過近一年的考古勘探後，成都發現了近200座春秋至戰國時期的船棺墓群，並有上千件文物出土，堪稱「地下青銅器寶庫」。
新華社報導，成都市青白江區大彎鎮雙元村內，密集分布著大小不一的長方形豎穴土坑墓。墓坑大部分為南北向，少量為東西向，大部分墓葬葬具為船棺。
截至目前，共發掘清理墓葬180座，規模為近年來罕見。墓群年代跨度200多年，從春秋晚期延續至戰國中晚期，出土的隨葬品中有大量的青銅器、陶器、漆木器、玉石器。
其中，出土青銅器的數量多達540餘件，且保存完整，紋飾精美，包括兵器、容器、工具、飾件等，讓人領略到古蜀文明的豐富多彩。另有少量青銅容器風格與楚文化青銅器風格接近。
專家認為，從金沙遺址、商業街船棺葬、青白江雙元村春秋戰國墓群，到前不久剛公布的蒲江戰國船棺墓群，為研究古代巴蜀地區的歷史文化、生活喪葬習俗及春秋戰國時期諸侯國間的交融等提供了重要研究資料。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。