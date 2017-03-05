每月加班逾80小時 日法院認違公序良俗

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共同社報導，日本政府力圖設定勞工加班上限，是否允許每月加班100小時成為焦點，但近年相關判例中，每月加班超過80小時一再被認定是「違反公序良俗」和「未為勞工考慮」。

日本勞動律師團幹事長棗一郎指出：「政府的限制方案（在發生訴訟時）也有可能被法院視為無效。」

某飲食店男性店長為追討未支付的加班工資，向岐阜地方法院提起訴訟。公司雖支付相當於每月83小時加班工資的10萬日元補貼，法院仍對原告請求予以支持。

地方法院於2015年10月作出裁決稱：「這成為強迫其從事（厚生勞動省規定的加班參考上限）每月45小時近兩倍長時間勞動的根據，不得不說有違公序良俗。補貼不能被視作加班工資。」

在北海道某酒店男性廚師追討未支付加班工資的訴訟中，札幌高等法院2012年10月就相當於每月95小時加班工資的職務補貼指出：「規定必須從事如此長時間的加班，這種做法違反顧及員工安全的義務，也可能違反公序良俗。」

法院並認為，「這會使旨在平衡勞工生活和工作的『勞動基準法』第36條規定失去意義」。

一家居酒屋連鎖店的24歲男性員工過勞死亡，家屬提起訴訟向公司索取損害賠償。京都地方法院也在2010年5月認定，每月100小時的加班上限「完全不能認為照顧到了勞工」。該案經大阪高等法院審理後，由最高法院駁回公司上訴，確定原告勝訴。1060305

(中央社)