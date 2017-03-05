中市響應新南向政策 台越消防聯合開訓
促進台越交流，越南平陽省10位學有專精的消防官員在亞洲台商總會長李天柒的安排下，首度來台，5日與台中市消防局消防人員共約40名展開為期2週的「火災搶救初級班聯合訓練」開訓典禮由市長林佳龍親自主持，藉由這場聯合訓練開啟台越消防人員交流的新境界，也肯定台商積極響應政府的新南向政策。
林佳龍指出，許多台中市的台商在越南投資，尤其在平陽省的投資人口更高居於當地外商、位居第一，台越透過消防救災聯訓，除強化人力的培訓與交流，對台商亦是實質幫助並推動台中市與平陽省簽定友好城市，未來合作項目除經貿外，也將擴及到教育與醫療。
開訓典禮中，越南平陽省副省長陳清廉除了感謝台中市消防局舉辦消防交流訓練，有助於提升國內消防隊員的救護技能，加強城市的消防安全；另表示台商在平陽省的投資相當成功，不排除透過各種層面的交流活動促進雙方更多互動，期盼有更多台商到平陽省投資。
「火災搶救初級班聯合訓練」課程規劃「個人防護裝備」、「架梯操作」、「強制破壞之入口」、「消防人員作業安全」、「消防人員自救」、「火場人命救助」、「火災特性及滅火理論」、「火災控制」、「通風排煙」、「綜合測驗」建立火場救災安全觀念與技巧。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。