中市響應新南向政策 台越消防聯合開訓

台中市政府與越南平陽省展開為期2週的消防人員火災搶救初級班聯合訓練，增進台越雙方消防經驗交流。（張妍溱攝）

促進台越交流，越南平陽省10位學有專精的消防官員在亞洲台商總會長李天柒的安排下，首度來台，5日與台中市消防局消防人員共約40名展開為期2週的「火災搶救初級班聯合訓練」開訓典禮由市長林佳龍親自主持，藉由這場聯合訓練開啟台越消防人員交流的新境界，也肯定台商積極響應政府的新南向政策。

林佳龍指出，許多台中市的台商在越南投資，尤其在平陽省的投資人口更高居於當地外商、位居第一，台越透過消防救災聯訓，除強化人力的培訓與交流，對台商亦是實質幫助並推動台中市與平陽省簽定友好城市，未來合作項目除經貿外，也將擴及到教育與醫療。

開訓典禮中，越南平陽省副省長陳清廉除了感謝台中市消防局舉辦消防交流訓練，有助於提升國內消防隊員的救護技能，加強城市的消防安全；另表示台商在平陽省的投資相當成功，不排除透過各種層面的交流活動促進雙方更多互動，期盼有更多台商到平陽省投資。

「火災搶救初級班聯合訓練」課程規劃「個人防護裝備」、「架梯操作」、「強制破壞之入口」、「消防人員作業安全」、「消防人員自救」、「火場人命救助」、「火災特性及滅火理論」、「火災控制」、「通風排煙」、「綜合測驗」建立火場救災安全觀念與技巧。

(中時)