HBL》松山、普門奪冠 金剛IMAX3D招待

普門高中教練廖哲億搞笑在宣傳攤位前擺pose。（華納電影提供）

松山高中與普門高中本屆HBL風光重返榮耀，不但獲得冠軍金盃肯定，就連場邊電影贊助商都為兩隊球員拚勁感動，特別安排兩隊進IMAX3D電影院欣賞近期熱播的「金剛」，除了慰勞球員拚戰整年的辛苦，更希望球員能更近距離感受電影魅力。

松山高中上屆全勝卻在最後一戰落敗，無緣冠軍，本屆捲土重來，冠軍賽在高國豪狂飆38分的帶領下，擊敗南山高中，再圓冠軍夢，這也是高國豪進入松山高中後，拿下的第2座總冠軍，他賽前強調，高中生涯最後一戰的心情，彷彿回到高一時的無所畏懼，言猶在耳，他果然在決賽瘋狂飆分，更率隊奪冠。

普門女孩對即將感受金剛震撼，感到興奮。（華納電影提供）

普門高中上屆同樣背負遺憾，球員遭受食物中毒影響，無法發揮實力，當時高二的劉昕妤與羅培甄，誓言在今年要率隊奪冠，兩人在高中生涯最終戰接連在上、下半場發威，是普門徹底甩開永仁高中糾纏的兩大關鍵角色，雖是普門隊史第2冠，卻是包括教練廖哲億在內，全隊的第一座冠軍。

兩隊都拿下意義非凡的冠軍，松山高中將於7日獲邀到位於大直的美麗華影城欣賞IMAX3D電影，回到高雄的普門高中，則就近於8日到位於夢時代的喜滿客影城感受電影震撼，好好透過電影來放下整年緊繃的心情，為接下來的籃球路醞釀再出發的能量。

(中時電子報)