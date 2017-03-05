抄冠脂妥偽藥通路 檢警調偵訊10人

我要評比

新北地檢署偵辦「冠脂妥」偽藥案，稽查包括製造偽藥的主嫌、工廠員工以及中盤通路商等9男1女，共10人。除涉嫌販售的陳姓盤商交保，其餘漏夜擴大偵辦。

全台有57萬餘人使用的降血脂藥「冠脂妥」驚傳偽藥，檢警調專案人員深入追查，先是帶回陳姓盤商以及涉嫌製造偽藥的潘姓男子。潘男因親人開藥房，認識曾從事醫療器材的陳姓中盤商，兩人涉嫌共謀。

新北地檢署稍早訊後認為陳男無羈押必要，諭知以新台幣30萬元交保。另外，依據潘姓被告供詞，直搗涉嫌製造偽藥的汐止一處民宅工廠。

潘男與員工涉嫌製造「冠脂妥」偽藥，由陳男出面負責通路，到各大藥局推銷偽藥。經初步訊問，從去年7月、8月間開始製造這批偽藥。

檢方指揮台北市調查處，在汐止的民宅工廠查扣一批製造工具，也帶回涉嫌與潘男共同製造偽藥的潘姓、陳姓、游姓、黃姓等4人到案。

另外，檢方也指揮新北市警局刑警大隊，調查出陳男、黃男涉嫌印刷製作偽藥包裝；以及涉嫌販售偽藥的闕男、王女，將在詢問後，陸續送至地檢署複訊，以調查整個銷售網絡。1060305

(中央社)