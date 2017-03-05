冠脂妥偽藥大清查 包裝印刷露餡

我要評比

食藥署宣佈降血脂藥物「冠脂妥」批號MV503出現偽藥，全台下架。新北市藥師公會通知會員，將這一批號偽藥先下架。熱心藥師並比對出真假藥品包裝差異性，追出其中破綻。

彰化縣衛生局已經公布疑似偽藥下架數量，但新北市府衛生局表示，明天才要稽查，順便統計下架的疑似偽藥數量，目前並沒有相關的統計數據。

衛生局晚間表示，明天會安排稽查，以瞭解這批號的冠脂妥偽藥是否已全面下架，目前醫院、社區藥局等應遵照新北市藥師公會的通知先下架。

新北市藥師公會通知，降血脂藥「冠脂妥」批號MV503疑似偽藥，如有進到這批貨號，請藥師或醫院先行下架退還原廠商。如民眾到藥局端調劑，也請藥師配合，給予更換不同批號藥品。

有熱心藥師並且比對出包裝的差異性，包括外包裝的文字，製造廠址與包裝廠址的「廠」差異性，還有錫箔包裝上面膜衣錠的「衣」字差別。1060305

(中央社)