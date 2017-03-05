38分助松山封王 高國豪要去美國闖一闖

HBL明星球員高國豪今天砍進38分，率領松山在男子組封王。他說，沒有注意自己的得分，只是把該做的事做好，注意力都在拿下冠軍上。

105學年度高中籃球聯賽（HBL）季軍戰、冠軍戰今天在台北小巨蛋進行，男子組冠軍戰由南山高中出戰松山高中。

松山今天在靠高國豪轟下38分的帶領，開賽後就一路領先，最終以74比62擊敗南山，抱回今年的冠軍。

高國豪今天亮眼的表現，讓松山教練黃萬隆賽後都不禁表示，這次冠軍是「高國豪的冠軍」、是「高國豪與松山的冠軍」。

對於今天能一路領先，並以兩位數差距擊敗南山，高國豪說，他沒想過要贏多少，只是照教練交代的，「做好自己該做的事」，並持續專注在球場上。

高國豪提到，第1節打得比較悶，在教練的指導後，下半場完全打開，今天雖然拿下38分，但過程中其實他沒有太去注意，專注力都以冠軍為主。

高中3年表現亮眼，即將畢業的高國豪不諱言，接下來的目標，就是要到美國去闖闖看，「雖然學校還沒確定，但去美國是確定的」。1060305

(中央社)