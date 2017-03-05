安倍有望成任期最久首相 修憲意願強
日本執政黨自民黨今天通過修改黨章，將黨魁任期由最多「連2任6年」延長為「連3任9年」，原本明年黨魁任期屆滿的首相安倍晉三有望連任，成為任期最長首相。
自民黨今天在東京的1家大飯店舉行大會，正式決定，黨魁任期延長到「連3任9年」。已連任的安倍因這項黨章的修改，明年可參選黨魁。
安倍於2012年9月當上自民黨黨魁，明年如果參選選上並能帶領自民黨在國政選舉打勝仗，連續3任黨魁任期屆滿是2021年9月，如繼續擔任首相，任期全長將達3567天，將成日本任期最長的首相。
日本包括明治憲法體制在內，首相在位天數最長的是桂太郎，共2886天。
安倍今天在自民黨大會上演說時表示，去年的參議院選舉，自民黨暌違27年重新拿到單獨過半的席次，要找回1度失去的信賴，需花上1/4世紀以上的歲月，希望黨員不要鬆懈，要更謙虛、奮鬥不懈地挑戰下去。
安倍表示，日本國憲法實施歷經70年，有必要放眼未來、放眼下一個70年，打造國家的新風貌。
有關修憲，安倍表示，朝修憲的提案方向努力，自民黨要主導具體的研議，這是二次大戰以後，承擔日本骨幹的自民黨的歷史使命。1060305
(中央社)
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