陳冠霖出新輯《瀟灑男兒》 妻兒力挺

陳冠霖帶兒子傑布一起作畫，將提供今年5月舉行的第7屆「夢想高飛托特包義賣展」進行義賣。妻子謝欣誼力挺。（記者廖慧娟攝）

睽違5年，男星陳冠霖的全新台語專輯《瀟灑男兒》已在2月27日正式發行，今天（3月5日）他帶著妻子謝欣誼與兒子傑布與媒體進行茶敘，分享10首創作新歌以及他為了香園教養院公益義賣活動所繪製畫作。

《瀟灑男兒》是陳冠霖加盟威林唱片所發行的首張台語大碟，主打歌〈瀟灑男兒〉是首具有豐富故事的歌曲，陳冠霖以歌聲詮釋朋友的感情世界，描述的是這位朋友感謝一位痴心女子全心全意付出，愛上他這個浪蕩男兒，然而他依然選擇放蕩不羈的浪子生活，情願做一個寂寞孤單的瀟灑男兒，只能拜託老天爺照顧這名女子。

樂壇有不少歌手都曾為家人創作歌曲，《瀟灑男兒》專輯的第2首歌〈爸爸》就是陳冠霖抒發他對已仙逝的陳爸爸無限的感激與思念的心聲，他親自填詞，以平鋪直敘的語氣，將「一個當了爸爸的男人，才能真正瞭解自己的爸爸；於是爸爸這稱呼，成了敬愛、疼惜、思念與傳承」的人生感悟，傳遞給在天上的父親聆賞。

陳冠霖的妻子謝欣誼表示，傑布已經8歲，今年上小學二年級，夫妻倆一直沒能實現為傑布添個弟弟或妹妹的心願，所以陳冠霖拍戲空檔在家時，好像家裡突然多了個孩子，陳冠霖變成傑布的弟弟，父子倆做什麼事都在一起。

舉例來說，畫畫就是父子倆的共通喜好。陳冠霖從小就是美術資優生，就讀復興商工時，擅長水彩、油畫，每年暑假不是在學校附近的畫室教學弟妹，就是到當時的台北中華商場幫人畫遺照。

他回憶說，當時個人照片都是2吋大小，他得全神貫注臨摹，變成大尺寸遺照，最高紀錄1天畫2張；雖然每張有800元的酬勞，收入不錯，但畫到最後卻產生心理陰影，念大學後，改學電腦繪圖，畫筆也就擱下了。

數年前，陳冠霖拍本土八點檔，為了抒壓，重拾畫筆，趁著拍戲空檔畫幾筆，慢慢找回以往的手感，但答應老婆要求的肖像畫，卻拖了十幾年都沒實現，最後才和老婆坦承自己的忌諱。

現在，畫畫不只是興趣，也是陳冠霖與兒子的相處樂趣，他驕傲地表示，兒子遺傳了他的美術天份，畫作曾獲得台北市學生美術比賽暨展覽，小學生組的第2名。

近年來陳冠霖捐了不少畫作給慈善公益團體進行義賣、募款，其中之一是新竹湖口的「香園教養院」，希望幫助身心障礙的院生獲得更好的照護及生活品質。

(旺報)