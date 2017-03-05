面臨退選呼聲 法保守派費雍最後一搏
法國保守派政黨總統候選人費雍面臨貪腐指控，仍堅持參選，他今天號召支持者發起大型集會，繼盟友紛紛求去放棄支持後，這場集會將用來衡量他目前所剩支持度。
法新社報導，63歲的費雍（Francois Fillon）遭控僱用家人擔任國會助理是造假，他本人1日透露，15日會見檢調人員將面臨控告之後，陸續流失支持，他奮力要扭轉局面。
費雍生於英國的妻子潘妮洛普（Penelope Fillon）遭指控領乾薪後首度接受訪問，她告訴「星期日報」（Journal Du Dimanche），她為先生執行「很多不同任務」，且敦促他「奮戰到底」。
法國國會議員可僱用自己家人，但調查人員正搜查費雍妻子究竟做什麼工作的證據。
曾任總理的費雍聲稱，這些指控都是出於政治因素，甚至暗示他認為執政的社會黨主導調查。
警方3日突襲搜查費雍在西北方勒曼鎮（Le Mans）的鄉村宅第，此前一日，已先搜查費雍在巴黎的公寓。
面對黨內同志呼籲他退選，費雍試圖掌控主導權，今天在巴黎艾菲爾鐵塔附近發起大型集會，似乎是為繼續參選孤注一擲的最後努力。
然而費雍的政黨面臨的危險是，他可能在4月23日第一輪投票就遭淘汰。
費雍所屬右翼共和黨（LR）宣布，政治決策小組較預期提早一天，訂明天晚上開會「評估情勢」。
距離投票日僅剩7週，71歲前總理居貝（Alain Juppe）身邊的人說，居貝已準備好接手。
Odoxa-Dentsu顧問公司3日公布民調顯示，政見較費雍中庸的居貝如出面參選，會躍居領先，將贏得26.5%選票，小勝中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）的25%；屆時極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）將以24%得票落居第3。（譯者：中央社羅苑韶）1060305
(中央社)
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