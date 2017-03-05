安麗盃中國內戰 陳思明首度封后

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中國大陸陳思明安麗盃奪冠。(新華社資料照)

2017年安麗益之源世界女子花式撞球錦標賽，5日冠軍戰「中國內戰」潘曉婷迎戰陳思明，世界排名第4的陳思明沒再讓2011年與金盃擦肩遺憾重演，最終11比8擊敗陳思明，安麗盃首度封后。

中國大陸陳思明安麗盃奪冠。(新華社資料照)

陳思明4強戰先以9比7擊敗南韓名將金佳映，挺進決賽，潘曉婷4強則是9比6擊敗同胞劉莎莎，冠軍戰上演中國內戰，陳思明自3比3平手後，一口氣連拿4局取得3比7領先，儘管潘曉婷一度追到8比9，但第18局陳思明二度上演衝球後清空檯面，10比8搶先聽牌。

第19局雖然潘曉婷衝球進，但8號球進攻放嗆司，拱手將機會讓給陳思明，陳思明穩穩把握，11比8奪勝，順利封后。

(中時電子報)