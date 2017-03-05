SBL季後賽 台啤3比0橫掃金酒晉級

超級籃球聯賽（SBL）季後賽今天在彰化開打，台灣啤酒以78比64擊敗金門酒廠，系列賽以3比0橫掃對手晉級第2輪，台啤的于煥亞也在今天獲頒最佳進步獎。

季後賽首輪為5戰3勝制，由例行賽第3名的台啤出戰第6名的金酒、第4名的富邦勇士出戰第5名的桃園璞園建築，例行賽第3、4名的台啤和富邦先享有1勝優勢。

另一戰璞園以79比66力克富邦，系列賽後來居上，反以2比1領先。1060305

(中央社)