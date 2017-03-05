高中兩度奪MVP 高國豪再尋籃球美夢
HBL松山高中的高國豪在高中3年生涯中，兩度獲得MVP殊榮，成為HBL史上第一個兩度拿下MVP的球員。在國內可說無人能敵的他，接下來將赴美，持續追逐他的籃球夢。
高國豪高一就被視為「超級新人」，菜鳥球季幫助松山打進冠軍戰，並逆轉擊敗泰山高中封王，個人囊括新人王和冠軍賽最有價值球員（MVP），是HBL相隔15年後，再有球員完成此一輝煌成就。
去年松山在冠軍戰敗給南山，今年「雙山」再於冠軍戰碰頭，高國豪兩分球11次出手命中8球，另外飆進4記三分球，轟下驚人的38分，率領松山一路領先，最終以74比62擊敗南山奪冠。
如此精彩的表現，高國豪再度拿下MVP，這讓他高中3年中，就有2年拿下MVP，對此高國豪表示，真的很開心。
球技一路演進，到本季成為各隊眼中「擋也擋不住」的高國豪，對自己的期待也十分高，包括MVP獎項在內，他也不諱言地表示想努力爭取，「難得有機會，既然該是我的，就拿吧」。
如願拿下MVP，高國豪說，這要感謝隊友跟他一起經歷高低起伏，一起走過挫折、一起度過難關。
高中3年表現亮眼，即將畢業的高國豪不諱言，接下來的目標，就是要到美國去闖闖看，「雖然學校還沒確定，但去美國是確定的」。1060305
(中央社)
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