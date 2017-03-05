安麗盃冠軍出爐 陳思明成功奪冠

安麗盃撞球賽今天落幕，中國大陸女將陳思明擊敗同胞選手潘曉婷，拿下本次賽事冠軍。

2017安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，2日起在台北體育館進行，台灣選手這次有周婕妤、魏子茜、陳禾耘、吳曉雯晉級16強，但4人在16強賽全數吞敗，這是安麗盃賽史上首次沒有台灣選手闖進8強。

經過今天整天的比拚，最後由中國大陸選手潘曉婷與陳思明進行搶11局的冠軍戰，這是賽史首度由兩名中國大陸選手爭奪冠軍。

開賽後陳思明連下兩局，潘曉婷在第3局衝球後清光台面，但第4局換陳思明衝球後清光台面，這讓陳思明以3比1繼續領先。

落後的潘曉婷此時連拿兩局，讓雙方以3比3戰成平手，但第7局起陳思明又連下4局，第11局到第14局，兩人各拿兩局。

第15局起，潘曉婷連拿3局，追到8比9只落後1局，讓戰局再度緊繃。

但陳思明接下來連吃兩局，最終以11比8擊敗潘曉婷，拿下本次安麗盃冠軍。1060305

(中央社)