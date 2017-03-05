寶萊塢單身導演當爸 代理孕母生龍鳳胎

寶萊塢明星卡蘭喬哈（Karan Johar）今天宣布當爸，代理孕母為他生下1對龍鳳胎。印度正逐步推動爭議性限制，禁止單身人士成為父母。

「印度快報」（Indian Express）與法新社報導，這位44歲的單身導演表示，「藉由令人驚異的醫學科技協助」成為父親，讓他欣喜若狂。但他並未透露為他生下雙胞胎的代理孕母身分。

他在推特（Twitter）上寫道：「我在考慮過所有成為父親所需擔負的責任與義務後，做出這項感性卻經過深思熟慮的決定。」

卡蘭喬哈是寶萊塢最成功的電影製作人之一，他表示，孩子是他的「全世界，也是最優先順位」，他已經準備好撫養他們長大。

他並不是第1位藉代孕生子的寶萊塢明星，演員塔夏卡普（Tusshar Kapoor）去年也請代理孕母為他生了個兒子。

代孕在印度是個敏感議題，這種「子宮租借」產業每年在印度產值高達5億至23億美元，是全球吸引最多人前往尋求代孕的國家。

但印度政府去年起草法案，僅准許印度已婚但沒有小孩的夫妻尋求代孕，禁止單身者與同性戀者選擇此道，在國內引發抗議聲浪。

這項法案還在國會等候處理，但一但法案通過，商業性代孕將在印度成為違法行為。（譯者：中央社廖禹揚）1060305

(中央社)