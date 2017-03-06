狂！18歲網紅「來電轉接110」下場是…

大陸18歲網紅王樂樂(右)不堪粉絲騷擾，竟將手機來電轉接至110。(取自法制網微博)

王樂樂被傳喚至派出所，表情懊悔。(取自法制網微博)

18歲大陸網紅王樂樂超狂！他因為不開粉絲騷擾，竟異想天開地將手機來電轉接至110，導致公安局報警服務台在短短半小時之內接獲上千通來電。最後王樂樂因為嚴重擾亂公安局工作秩序，被拘留6天。

王樂樂因為將手機來電轉接至110，導致報警服務台工作大亂，被拘留6天。他今(6日)也在微博道歉，盼其他人勿以身試法，「當時也是不知道才做了這些無知的事情，我認為轉到110就沒有人敢騷擾我了，可沒想到爆破電話這麼多，擾亂了司法公務，還好當天沒有任何人受害報警，不然多少道歉都彌補不了了，我現在也明白了這麼做是不對的，下次不會出現這麼荒唐的事了。」

(中時電子報)