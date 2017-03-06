冠脂妥偽藥案 潘姓製藥者遭聲押
最夯降血脂藥冠脂妥，驚爆偽藥流竄，檢、警、調5日發動偵查行動，查出涉嫌製造偽藥潘姓男子，疑與同夥將一盒成本只要100餘元且藥效較不佳藥品，重新製作偽裝成冠脂妥，以約470元價格賣到藥房，新北地檢昨（5日）指揮調查局、新北市刑大約談潘男、中盤陳男，與另外8名員工、印刷商與業務等人到案。
昨傍晚檢方複訊後，諭令陳男交保30萬；潘姓主嫌與另名同為潘姓的被告，6日凌晨遭檢方向法院聲請羈押，新北地院將稍後召開羈押庭；另還有名游姓男員工交保5萬元，其餘請回。
檢調調查，涉嫌製造偽藥的潘姓男子（42歲）涉嫌在去年7、8月間，使用效果較差的立普妥降血脂藥改製偽裝成價格較貴的冠脂妥，除製藥，還找來印刷商與業務，協助後續包裝與銷售，潘男畢業於醫療技術系所，有醫療背景，才能做出幾可亂真的偽藥。
據了解，正版冠脂妥藥房進貨價要500元，潘嫌製造的偽藥，僅低於市價一成約460元到470元就可買到，價格差異不大，但潘嫌使用原料成本一盒只要100餘元，價差極高，暴利可觀。
陳男昨獲交保時步出地檢署後喊冤表示，對方交給他時宣稱是真藥，他自己也被騙是受害者。
(中時)
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