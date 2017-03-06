涉嫌製造降血脂藥「冠脂妥」偽藥的潘姓主嫌遭聲請羈押禁見

潘姓主嫌(左)和另名潘姓嫌犯(右)遭聲請羈押。(趙雙傑攝)

潘姓主嫌遭聲請羈押。(趙雙傑攝)

潘姓主嫌(左二)和另名潘姓嫌犯(右二)遭聲請羈押。(趙雙傑攝)

全台逾57萬人服用的降血脂藥「冠脂妥」，驚爆偽藥流竄全台，新北地檢指揮調查局約談涉嫌製造偽藥的潘姓主嫌和相關人等，最後在今天凌晨裁定和另名潘姓共犯均涉嫌重罪，且有串證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。

(中時)