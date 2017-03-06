蘆洲民宅傳火警　2男失去呼吸心跳搶救中

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新北市蘆洲區中興街集合住宅8樓於5日晚間11時47分許傳出火警。（陳心瑜翻攝）

新北市蘆洲區中興街集合住宅8樓於5日晚間11時47分許傳出火警，警消出動雲梯車灌救。（陳心瑜翻攝）

新北市蘆洲區中興街集合住宅8樓於5日晚間11時47分許冒出火舌，警消獲報後派8分隊、中隊及大隊前往灌救，火勢已於凌晨0時5分許控制。警消共救出4位民眾，其中2名約男子失去呼吸心跳，送醫急救中。火警原因仍待警消調查釐清。

警消一共救出3男1女，包括約50多歲男子、20多歲男子，救出時失去呼吸心跳；而年約60多歲女性雙手10%燒燙傷，意識模糊；另名18歲男子則意識清醒，4人分別送往北市馬偕、北市榮總、北市新光和三重醫院。

(中時)