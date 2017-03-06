免費半日遊 台灣搶VIP轉機市場
桃園機場轉機旅客隱藏版優惠報你知，2017年桃園機場轉機全新的免費半日遊行程出爐，所有在該機場轉機的外籍旅客，不論是要轉機到哪裡，都可以享受這項優惠。
在陸客遞減的情況下，交通部觀光局正全力爭搶從美國飛往VIP的龐大轉機市場！
針對有大批歐美旅客從台灣轉機飛往亞洲其他國家，觀光局希望讓這些外籍旅客認識台灣而推出轉機免費半日遊的行程，並鎖定「VIP」客群，也就是從美國飛往越南(Vietnam)、印度(India)與菲律賓(Philippine)為主的外籍轉機客，藉由這一「淺嚐」行程而希望能就此吸引住轉機旅客，將來再專程來台灣深入旅遊。
駐舊金山台北經濟文化辦事處觀光組林毓珊主任對「中時電子報」記者指出，為了吸引更多遊客到訪台灣，台灣觀光局向轉機的外籍旅客推出免費的過境半日遊活動。林毓珊說，今年特別推出新的路線：「三峽加鶯歌文化遊」以及「台北都會遊」。
不過，這一免費行程的促銷是否跟陸客到台的銳減有關？ 台灣觀光局駐外官員指出，這兩者之間，其實並無直接關係。林毓珊主任指出，「事實上我們這個免費半日遊的行程，其實已行之有年。主要是觀光局希望提供一個機會讓各國旅客到台灣來看看，所以，實際上應該是跟陸客遞減沒有直接的關係。」
免費半日遊的優惠活動全年都有，只要是在台灣桃園機場轉機過境時間7-24小時內的外籍旅客都可以報名參加，但必須將行李寄放在機場。
林毓珊指出，從歐洲、美國到台灣轉機的遊客相當的多。觀光局希望遊客不只是停留在台灣的機場，「更希望他們可以出去看看。觀光局就想到藉由轉機的時間提供四到五個小時的免費行程。」
林毓珊主任說，「早上的行程是走三峽老街跟鶯歌，我們走的是傳統古老的台灣文化的路線。下午，我們走的是時尚台北都會之旅是下午大概一點左右出發，前往101、龍山寺和中正紀念堂，回程六點左右回到機場。」
這些行程有名額限制，每個車次可接受18位乘客報名。但是，也會根據需求而彈性增加車次，旅客在出發前可先在觀光局的官網上預約，也可在抵達桃園機場後到第一航廈或第二航廈的旅客服務中心櫃台報名。想了解詳情請上台灣觀光局的英文網站，並用關鍵字搜尋「free half day tour」。
需要特別注意的是，入境台灣需要簽證的旅客須自行照規定辦理簽證。
(中時電子報)
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