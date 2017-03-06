NBA》喬丹大帝語無倫次 網路瘋傳
「有些人想要做到，有些人希望做到，而有些人真正做到了。」這句話告訴我們，「想要」或是「希望」遠遠不夠，你必須成為那個真正做到的人，這是「飛人陛下」喬丹勉勵後輩的金玉良言。不過這則名言很快就要被另一則爆紅的「失言」給取代了。
在北卡大(喬丹母校)與杜克大學比賽的中場時間，喬丹出現在球場激勵學弟並留下一句莫名其妙的話，「屋頂就是你的天花板！」(The ceiling is the roof.)這句新出爐的名言立刻在社群網路上瘋傳，有人捧腹大笑，有人無言以對，有人思索其中蘊含的深意，更有人懷疑喬丹是否喝茫了。
與天花板相關的名言很多，包括「我們沒有天花板」「你的天花板就是天空」「天空才是你的極限」，這都是要鼓勵人們向上爬的。如果天花板就是屋頂，那到底是要勉勵人們做什麼呢？
有人表示「00後」(西元2000年後出生者)的小朋友從沒看過喬丹打球，「爆紅哭臉」與「天花板名言」可能是今後喬丹給他們僅存的印象。更有人直接把喬丹哭臉貼在他這次的演說影片上，極盡揶揄之能事。
無論如何，現場爆滿的觀眾在喬丹出現時立即陷入瘋狂，即使喬丹語無倫次，觀眾仍報以熱烈掌聲，彷彿他說了什麼偉大的話。喬丹在1982年率北卡大奪下全國冠軍，後來成為北卡大史上最有名的校友，並獲頒總統自由勳章，大家光是看到他現身就很感動了。
喬丹原本來這裡是要宣布一個好消息的，北卡大美式足球隊將從NIKE全數換成子公司喬丹品牌的服裝，這代表籃球大帝的事業版圖擴張到新的領域。雖然他的演說一團亂，不過正如他所言，他向來是屬於那群「真正做到的人」。
(中時電子報)
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