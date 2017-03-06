控歐巴馬竊聽 川普要求國會深究
白宮今天表示，美國總統川普要求國會深究2016年總統大選期間「可能出於政治動機的調查行動」。
在此前一天，川普透過推特指控前總統歐巴馬於去年11月大選前竊聽他的電話，但沒有提供這項爆炸性控訴的相關證據。
川普推文稱：「基於歐巴馬總統在去年大選前不久的10月間曾竊聽我電話，我敢保證，只要有個好律師，就能為我打場好官司。」
「在神聖的選戰期間，歐巴馬總統竊聽我電話是多麼低級的事。這有如尼克森（Richard Nixon）的水門案，這個壞（病態）傢伙！」
歐巴馬的發言人路易斯（Kevin Lewis）否認川普的指控，指這種說法「完全不實」。
法新社報導，白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）聲明指出，2016大選投票前不久，有關「可能出於政治動機的調查行動」的報導「令人非常困擾」。
史派瑟說：「總統川普要求國會情報委員會，調查俄羅斯在美國的活動時，行使他們的監督職權，以判定行政部門的調查權力是否於2016年遭到濫用。」
他另表示，川普或白宮不會再就此事發言。
美聯社報導，歐巴馬時代擔任國家情報總監（DNI）的克萊佩（James Clapper），告訴國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press），川普當選總統或還是候選人時，沒有這類針對他或他的陣營的監聽活動。
克萊佩於1月20日川普就職日離開白宮。1060306
(中央社)
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