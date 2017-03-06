《時來運轉》WBC對以色列 中華隊贏面大？

中華隊投手陳冠宇(左)與郭俊麟。(本報資料照)

世界棒球經典賽(WBC)預賽A組開打，中華隊首戰將在3月7日早上11點對上以色列，依據中華隊在熱身賽的調整狀況來看，郭泰源總教練會在陳冠宇、郭俊麟二人中擇一先發，再視以色列的打線安排，挑選適當的接投人選，基本上，熱身賽時表現穩定的倪福德應該是最理想的長中繼人選，但也需視戰局的變化隨機應變，由於投手有用球數的限制，中華隊投手群必須在控球上多下點工夫。

以色列由於在首戰南韓時已啟用陣中王牌先發馬奎斯（Jason Marquis）登板，對中華之役，或許會以效力過白襪、紅人二隊，具有五年大聯盟經驗的艾克斯洛（Dylan Axelrod）打頭陣，牛棚投手群則以曾經與「火球仁」羅嘉仁當過隊友的前太空人隊後援投手齊德（Josh Zeid）為主力。

中華隊因為已觀察過以色列對南韓之役，情蒐可以做得更仔細，在投捕手配球選擇上可望成為中華隊投手壓制打者爭取首勝的利多。以色列打線上以具備大聯盟經驗的艾克戴維斯（Ike Davis）、弗德（Sam Fuld）、戴克（Cody Decker)、拉旺威（Ryan Lavarnway）最具威脅性，而佛瑞曼（Nate Freiman）在資格賽對南非之役有雙響炮演出，長打能力也不差，是需要謹慎應付的對象。

中華隊在熱身賽中打擊表現較佳的是胡金龍、陳鏞基、林哲瑄，郭泰源對中華隊在熱身賽的打擊雖然不是很滿意，但林智勝、高國輝、林益全等中心打者，是國際賽經驗豐富的老手，若能即時正常發揮，仍有機會突破對手防線攻城掠地。

以色列投手艾克斯洛。(美聯社資料照)

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(中時電子報)