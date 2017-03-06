洪秀柱展開海外拉票！

今年曾赴美為國民黨籌款的洪秀柱，近日為其連任展開海外拉票。圖為洪秀柱到訪舊金山的資料照片。(陳子巖攝)

國民黨黨主席選舉已經開始進行連署了，國民黨主席洪秀柱為其連任之舉也於近日展開海外拉票動作，強調「改革需要一以貫之」、「不可半途而廢」，而「必須繼續承擔」。

洪秀柱在對海外黨員發出的信函中指出，「我們的黨，沉痾已久，改變不是一蹴可及，改革之路崎嶇漫長，秀柱在擔任黨主席十一個月以來的時間裡，一直朝著年輕化、扁平化、志工化的方向貫徹落實，為求一以貫之，我不能退縮卸責，我不可半途而廢，我必須繼續承擔，矢志完成這項改革的艱鉅工程。」

洪秀柱認為，「要讓我們的黨跳脫以往的醬缸文化與傳統窠臼，要讓人民看見我們的改變，要讓我們的黨再次為人民所信賴與接受，我們的黨才有希望，才有可能重返執政。」

洪秀柱指出其在今年初「循著總理 孫中山先生的足跡，奔波海外，募款救黨，我走訪了東南亞與美國四大城市，充分感受到大家對中國國民黨的不離不棄與殷切期望，秀柱更是深感責任重大，也更加自我惕勵與努力，讓我們深愛的黨，能在內外交迫、危急困頓之際，重振再造、浴火重生」。

除了現任黨主席洪秀柱近日起在海外展開拉票行動之外，其他參選人包括詹啟賢、郝龍斌和吳敦義亦紛紛在海外透過不同方式進行拉票。

(中時電子報)