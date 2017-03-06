川普控歐巴馬竊聽 眾院情報委員會要查

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美國聯邦眾議院情報委員會今天指出，針對總統川普指稱歐巴馬在去年大選期間竊聽他的電話，該委員會將進行調查。

眾議院情報委員會（House Permanent Select Committee on Intelligence）已在調查俄羅斯介入去年美國總統大選的情況。

法新社報導，眾院情報委員會主席、加州共和黨議員努尼斯（Devin Nunes）聲明表示，這項調查包括檢視「美國政府在總統選舉期間對俄國情報幹員舉動的反應」。

他說：「本委員會將調查政府是否對任何政黨的競選幹部或代理人，進行監視活動。」

川普昨天清晨以推特連發多則推文，稱前總統歐巴馬是「壞（病態）傢伙！」但沒有提供證據證明他的說法。

白宮今天呼籲國會深究2016年總統大選期間「可能出於政治動機的調查行動」。

歐巴馬已透過發言人路易斯（Kevin Lewis）否認竊聽川普，表示這種指控「完全不實」。

歐巴馬時代擔任國家情報總監（DNI）的克萊佩（James Clapper）今天告訴國家廣播公司（NBC），川普當選總統或還是候選人時，沒有這類針對他或他的陣營的監聽活動。1060306

(中央社)