NBA》灰狼盧比歐大三元 合寫聯盟新紀錄

灰狼隊盧比歐對戰馬刺寫下大三元，合寫聯盟新紀錄。(美聯社)

灰狼隊5日雖然在延長賽敗給馬刺，但陣中控衛盧比歐(Ricky Rubio)繳出11分、13籃板、10助攻的大三元。這個平平無奇的大三元卻寫下了聯盟的新紀錄，讓聯盟單季的「合計大三元次數」來到79次，突破28年前的紀錄。

聯盟原先的紀錄為1988-89球季的78次大三元，當年主要的貢獻者為魔術強生(17次)、喬丹(15次)。而本季2016-17的主要貢獻者不是別人，就是「平均大三元」的雷霆隊韋斯布魯克，他一個人就包辦了30次。火箭隊哈登也貢獻15次，騎士隊詹姆斯7次，這3人差不多就佔了三分之二的比率。

其實在上季的大三元總和次數就已高達75次，頭號貢獻者仍是韋斯布魯克的18次。本季韋斯布魯克仍以31.7分、10.7籃板、10.1助攻的數據領先群雄，其中31.7分還是聯盟第一。老前輩「大O」羅伯生的紀錄則是單季41次大三元。

(中時電子報)