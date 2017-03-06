英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密

高齡90歲的英國女王伊麗莎白二世，長壽秘訣令人好奇。英國媒體近來整理女王每天的作息，並揭開女王三餐的秘密。

根據報導，女王的生活極度有規律，且喜好分明；但她也和很多毛孩子的主人一樣，要是寶貝柯基犬在桌邊撒嬌，會忍不住餵食。

諺語說，「早餐要吃得像國王」，那麼女王的早餐又是如何？女王在早上7時30分起床，首先會來上一壺格雷伯爵茶，用高級瓷器盛裝，再配上幾塊餅乾。但這只是早餐前的暖身。

女王接著會聽英國廣播公司（BBC）第4電台，然後開始梳洗。

8時30分正式吃早餐，包括穀片、水果、優格還有楓糖漿，女王也喜歡吐司配上柑橘醬。她趁這時候翻翻報紙，她最愛的是「每日電訊報」（Daily Telegraph）和「賽馬郵報」（Racing Post）。

雖然很多她這個年紀的女性都在享受愉快的退休生活，但女王可有很多事情要忙。她每天收到300封民眾來信，部分會親自閱讀，她也有些官方信件要回。女王的書桌上擺了兩個墨水瓶，官方文件她會使用黑色墨水，私人信件則使用綠色墨水。結束文書處理後，她會和柯基犬散散步。

女王在白金漢宮的午餐通常是獨自用餐，內容很簡單，可能就是魚搭配蔬菜，或是烤雞和沙拉。但有時候也會有伴。每隔2個月，她和夫婿菲立普親王會有非正式的午宴。有時候，女王也會和家人共進午餐。

英國的下午茶相當有名，女王下午5時也必定享用下午茶，包括三明治、司康，還有她最愛的英國傳統水果蛋糕Dundee cake。午茶後，又是1小時辦公時間。

每個晚上，女王會閱讀當天的國會進展報告，每週三與首相會面。

晚上7時30分，如果沒有客人或是活動要參加，女王會和夫婿換上輕便服裝共進晚餐。菜單可能是菲力牛排、羊排、烤牛肉、松雞或鮭魚，但晚餐不吃澱粉。水果則是草莓或白桃。此外，和許多女性一樣，女王也抵抗不了巧克力的誘惑。

晚上8時30分，飯後輕鬆一下，據稱女王喜歡連續劇「加冕街」（Coronation Street） ，也喜歡玩填字遊戲。但也時候女王也會切換到工作模式，在飯後處理公文。?

晚上11時就寢之前，女王一定要先寫日記，這是她登基以來保持的習慣。1060306

(中央社)