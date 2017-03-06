不死心！川普旅遊禁令 傳6日簽新版

川普將捲土重來，將於周一簽署關於旅遊禁令的新行政命令，但未知內容會否有任何改變。(圖片取自美聯社)

美國總統川普早前簽署行政命令，實施旅遊禁令，引起軒然大波，造成機場混亂。有美國媒體報導指，川普將捲土重來，將於周一簽署關於旅遊禁令的新行政命令，但未知內容會否有任何改變。

美國政治新聞網站POLITICO報導，川普將於周一在國土安全部總部，簽署關於旅遊禁令的行政命令，目前尚未知行政命令細節，內容與早前簽署的行政命令是否雷同或大作變更，也不得而知。根據消息人士透露，這次受波及的國家仍為部分中東與非洲國家。

舊版禁令原本禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞以及葉門等7國家人民入境美國，川普團隊更與暫緩執行禁令的聯邦地方法院鬥爭到美國舊金山第九巡迴上訴法院，目前禁令仍暫時中止，據傳伊拉克已從名單上被踢除，有鑑於伊拉克在對抗「伊斯蘭國」(IS)上具重要地位，將不會限制伊拉克公民進入美國。

(中時電子報)