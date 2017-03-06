MLB》陳偉殷延續好手感 熱身賽2局無失分

陳偉殷在熱身賽投2局無失分。(美聯社資料照)

陳偉殷6日在熱身賽先發迎戰太空人，狀況顯然不錯，他連續以滾地、飛球出局解決6名打者，以6上6下漂亮退場，總計春訓最初3局都沒有失分，只被敲1支安打。鈴木一朗擔任指定打擊，1打數沒有安打。

(中時電子報)