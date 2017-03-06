陳偉殷熱身賽先發2局 太空人6上6下

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效力美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天在春訓熱身賽對休士頓太空人隊先發主投2局，對手6上6下，滾地球與飛球出局數各3個。

陳偉殷今天是熱身賽第2度登板，上次於台灣時間3月1日的初登板，他對紐約大都會隊投1局，只面對3名打者，變相三上三下。

1局上面對太空人隊3名打者，陳偉殷讓前2棒馬瑞斯尼克（Jake Marisnick）和布雷格曼（Alex Bregman）分別擊出游擊與三壘滾地球出局，第3棒「小巨人」阿圖維（Jose Altuve）則以高飛球解決。

2局上陳偉殷讓第4棒柯利亞（Carlos Correa）打出游擊滾地球，第5與第6棒古利爾（Yuli Gurriel）及麥坎（Brian McCann）分別揮出中外野與左外野飛球出局，順利完成任務。

31歲的陳偉殷旅美進入第6年，經過在巴爾的摩金鶯隊4年後，去年與馬林魚簽下5年總額8000萬美元的大合約；但來到馬林魚的第一年，防禦率4.96、先發22場、每9局被敲9.8支安打，都是生涯最差的成績。1060306

(中央社)