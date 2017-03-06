亞洲鯉魚入侵 美懸賞求良方

為了防堵亞洲鯉魚侵入到五大湖，密西根州州政府正向全球徵集好辦法。圖為美國一處漁業養殖場正在處理亞洲鯉魚。(圖:美聯社)

美國密西根州知名的五大湖(Great Lakes)正面臨亞洲鯉魚(Asia carp)入侵的威脅。該州決定斥資向全球發出懸賞，希望徵集好點子，全力防堵亞洲鯉魚進到這個全球最大的淡水湖系統，進而威脅到五大湖內的原生物種。

美國政府已經花費數百萬元，用上各種方法想要防堵亞洲鯉魚的入侵，卻毫無進展。根據美聯社報導，密西根州州長施耐德(Rick Snyder)已經撥出1百萬美元，相當於3千萬新台幣要用在防堵亞洲鯉魚的入侵，其中絕大多數資金將作為懸賞獎金，面向全球徵集可以阻止亞洲鯉魚進入五大湖區的好辦法，不過賞金的具體金額則尚未決定。

亞洲鯉魚在1970年代進口到美國，原本應該只限於在漁業養殖場以及池塘繁殖，卻逃脫進入到密西西比河，並且一路北上進入數十個支流，包括伊利諾河。伊利諾河會透過在芝加哥附近有一個人工的航行運河流入五大湖當中的密西根湖，目前當局已經在密西根湖外設置電子障礙裝置，企圖阻止亞洲鯉魚的進入，但專家也擔心小的魚苗可以穿越這些障礙進入到密西根湖。

密西根州年的觀光收入高達380億美元，其中多數都靠戶外活動，而五大湖區的捕魚產業每年的產值高達70億美元。當地政府擔心，如果亞洲鯉魚進入到密西根湖，就會影響整個五大湖區，將當地原生物種生態整個破壞，後果不堪設想。

目前已經有人在密西根湖外45英里處看到亞洲鯉魚的蹤跡。

(中時電子報)