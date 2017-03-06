乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選

法國保守派共和黨候選人費雍（Francois Fillon）今天說，儘管黨內有人以不當使用公款醜聞呼籲他退選，不過「沒有人」可以阻止他繼續投入總統大選。

法新社報導，費雍接受電視台訪問指出，「今天沒有人可以阻止我擔任候選人」。他在受訪中重申，針對他被指控讓妻子在國會領取高額乾薪的調查，具有政治動機。

被問到是否會屈服於黨內勸退的呼聲，他說：「我的答案是『不會』。」

乾薪醜聞1月中遭揭發前，費雍在總統大選聲勢一馬當先。1060306

(中央社)