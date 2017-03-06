床上行不行？「智慧型保險套」測給你知

英國一家避孕套公司從明年起將推出一款「智慧型保險套」，標榜只要在做愛是套上這項新產品，可測量自己上表現。（圖取自英國《衛報》官網）

科技日新月異，過去人們只能從電影、科幻小說中看到的，多數都能「夢想成真」，連性愛方面，都有性愛機器人出現了！對於成年男女而言，除了展現愛意，床地上的表現其實也頗重要，為了安全也會用「保險套」。有趣的是，英國一家避孕套公司從明年起將推出一款「智慧型保險套」，標榜只要在做愛是套上這項新產品，可測量自己上表現，如持久力、還能「感應」性病感染。

英國《衛報》報導，英國知名避孕套公司「British Condoms」將於明（2017）年推出「智慧型保險套」。雖說名為保險套，但這款新產品外並非真的保險套，而是一種圈在生殖器上的「套環」，因此不像傳統保險套只能用一次，這款「智慧型保險套」很環保，可重覆使用。

值得注意的是，這款「i.Con」屬於高科技產品，使用奈米晶片偵測追蹤使用者性愛時持久力、還能判斷其性器尺寸、性愛頻率和熱量燃燒等數據。此外，用戶還能透過用藍牙將上述數據傳至專屬的app上，可匿名上傳與他人分享自己的床第表現，當然如你對自己的性愛表現很有自信，也是可使用真名的。

此外，這款「i.Con」是透過USB充電很環保。另「i.Con」還可「偵測」性病感染，當它發覺性愛過程中，有性病中的抗原或蛋白質時，會在用戶的手機上發出警告。

這項產品現在正處最後測試階段，如無意外，將於明（2017年）推出上市。早鳥價為59.99英鎊（約合2300元台幣）。雖價錢比目前一般保險套貴上許多，然它可重複使用，耳聞消息的人都覺得這是款嶄新的發明，迄今預購人數已超過16萬4000人。

(中時電子報)