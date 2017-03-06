MLB》棒球員為何很難比籃球員出名？

天使隊外野手卓奧特球技滿分，名氣卻不大。(美聯社資料照)

天使隊強打卓奧特(Mike Trout)是當今大聯盟最強的球員，兩座美聯MVP，年度新人王，3度MVP票選第2，高達10.6的「WAR值」(勝利替代貢獻值)以及連續5年銀棒獎。但是《今日美國》的作家Ted Berg很納悶，為什麼全世界最厲害的棒球員，他的名氣還遠不如NBA的「甜瓜」安森尼？

Ted Berg私下調查「誰是最有名的現役球員」，發現這個人可能是鈴木一朗，他的字號在東亞響徹雲霄，美國的棒球迷也沒有人不認識他。單以北美球員來說，哈波、普侯斯、韋藍德、卓奧特，球迷們各有所愛，眾說紛紜。

然而講到NBA或NFL，即使沒看過的人也能講出詹姆斯、柯瑞，以及四分衛布雷迪，這些基本上是婦孺皆知的人。卓奧特的表現不比他們差，但他的名號相差甚遠，有些棒球迷可能連他的長相都不清楚。大聯盟是北美4大聯盟裡歷史最悠久的運動，一個100億美元組成的巨型產業，出產的大明星數量似乎不成比例。

Ted Berg絞盡腦汁歸納出了幾個理由，他認為162場漫長的賽季本身就不利於全國轉播，比起看熱鬧的籃球和美式足球，棒球更需要球迷長期的關注，最終成為以地域性球迷和專業球迷為主的運動。而全國的知名度來自於全國轉播，卓奧特的大名當然就不易跨出加州。

棒球比賽的性質亦是主要原因，你可能聽說了卓奧特的名號而收看電視轉播，然後發現他4打數掛零，或是擊出安打時壘包上卻空無一人。卓奧特有全聯盟最高的上壘率，但基於棒球比賽的性質，即使你苦等了幾個半局才看到卓奧特上場，他每次仍然有56%的機率無法站上一壘。

相反地，你收看NBA騎士隊和勇士隊的比賽，你在最短的時間內就可以看見詹姆斯和柯瑞投進1球或是傳出1記助攻，你也不用等到攻守交換和好幾個廣告之後才能看見他們，他們幾乎一直都在場上。

最難以撼動的一點則是棒球文化。相比籃球和美式足球，棒球從不標榜英雄主義，因為任何球員都可能成為某場比賽的英雄，這正是棒球比賽獨特的魅力。NBA球隊可能因主將受傷而戰績崩盤，但1支優秀的棒球隊並不會被1名傷兵所摧毀，哪怕受傷的是陣中最強的球員也一樣。

棒球員同樣想證明自己的身價，但他們很少會吹噓自己對球隊有多重要，再猛的投手也需要隊友的火力，因此他們更常說的是自己如何為球隊做出貢獻。在這種團隊的精神下，球迷更容易喜歡上的是整支棒球隊，而不是單一球星。

前洋基隊長吉特、「老爹」歐提茲、A-Rod都是響噹噹的人物，不過他們各自擁有球場外的大批支持者，這與豪門洋基、紅襪的獨特傳統有關。A-Rod則是非常傑出的球員，但很顯然他的名氣有一大半不是來自於他的球技。

Ted Berg最後表示，棒球員即使不出名也不必灰心，那不是你實力不夠，而是你的努力比較不容易被大家看見。加油吧，卓奧特！

(中時電子報)