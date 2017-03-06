不必再猜了 愛黛兒證實完婚

經過多年來的揣測，英國流行音樂天后愛黛兒（Adele）證實，她已和長久以來的伴侶柯尼基（Simon Konecki）結婚。

柯尼基曾是金融家，他創立慈善機構drop4drop，致力開發全球各地的清潔飲用水。

這對夫妻育有1名4歲的兒子，不過由於愛黛兒試圖保有隱私，在此之前對於是否已婚始終不願明說。

法新社及美國娛樂網站「娛樂線上」（Eonline）報導，愛黛兒今天在澳洲布里斯本（Brisbane）一場演唱會上介紹2011年成名曲「像你一樣的人」（Someone Like You）時，證實結婚的消息。

根據歌迷放在網路上的一段影片，28歲的愛黛兒說：「當你第一次為某人傾心時，這是世界上最棒的感覺。」

她上個月在第59屆葛萊美頒獎典禮上發表得獎感言時，現場歌迷也聽到她說感謝「我的老公和我的兒子─你們是我做下去的唯一理由」。

愛黛兒今年在葛萊美獎摘下最佳年度專輯、最佳年度唱片和最佳年度歌曲3大獎，是首位在不同的兩年囊括這3大殊榮的歌手。1060306

(中央社)