北台灣又變天 上班防雷雨越晚越冷

我要評比

中央氣象局表示，鋒面主要雲系今天凌晨到上午通過台灣上空，中部以北地區雨勢明顯，並可能伴隨雷聲，適逢民眾上學、上班，最好攜帶雨具；之後大陸冷氣團隨之南下，越晚越冷。

氣象局指出，下半天雖然雨勢將逐漸緩和，但由於水氣偏多，各地還是有短暫雨出現。鋒面通過後，大陸冷氣團隨之南下，北台灣上午起溫度就會開始下滑，預期中午前溫度只有攝氏16、17度左右，和昨天相比已經有9度的降幅，入夜後再降至13、14度，天氣明顯轉冷。

至於中部及花蓮地區，白天高溫約降至22、23度，入夜後降至15、16度。冷空氣對南部及台東影響較小，高溫仍可達25度以上，要到入夜後才會有較涼的感覺。

另外，金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，欲搭機往返金馬的民眾請留意航班資訊。

空氣品質預報方面，金門、雲嘉南、高屏地區為橘色提醒，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060306

(中央社)