白宮要求國會調查 歐巴馬竊聽川普
先前川普透過推特聲稱前美國總統歐巴馬對他進行電話竊聽，白宮5日要求國會徹底調查歐巴馬是否在2016年總統大選選戰期間，涉及濫用行政權展開調查。
川普4日通過社交網站說：「剛得知歐巴馬在（我大選）勝選前在川普大廈進行了竊聽。什麼都沒發現。這是麥卡錫主義！」他說：「這是尼克森/水門事件，但川普並未提出任何證據。
白宮新聞秘書史派瑟表示：「川普總統正要求，作為他們調查俄羅斯活動的一部分，國會情報委員會也應該行使他們的監督權，判別行政部門是否在2016年濫用他們的調查權。」更強調「十分令人困擾，這些報導指出就在2016年總統大選前，可能有政治動機使然的調查行動發生」。
最後史派瑟說在國會調查前，白宮和川普都不會再進一步評論。
(中時電子報)
文章來源：White House calls for probe of Trump's unsubstantiated claims as Obama spy official denies wiretap
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